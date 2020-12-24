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بعد أشهر من الزواج.. فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان

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ارشيفية
 
الخميس، 24-12-2020 10:46 ص المصريون
على الرغم من أنه لم يمر على زواجهما أكثر من 8 شهور، أعلنت الفنانة السعودية الشهيرة سمرين، صدمة للجميع بإعلان طلاقها رسميًا عن زوجها الفنان السعودي إبراهيم الدواليبي.
وقالت سمرين عبر بوست نشرته على حسابها في موقع ”فيسبوك“: ”أعلن رسميا انفصالي عن زوجي إبراهيم الدواليبي”.
وتابعت: “كل شيء قسمة ونصيب، وحسبي الله ونعم الوكيل“.
وتزوج الثنائي سمرين وإبراهيم الدواليبي في أبريل الماضي، حيث استمر زواجهما 8 أشهر فقط.
وكان الدواليبي قد شارك بالموسم الأول من برنامج "ذا فويس" ضمن فريق عاصي الحلاني، كما قدم مع المطربة سمرين أغنية بعنوان "حبيبتي".

وأحدث إعلان الفنانة الطلاق حالة صدمة لدى متابعيها، مشيرين إلى أن الحسد السبب، مطالبين الفنانة بالهدوء ومحاولة حل المشاكل بعيدًا عن السوشيال ميديا.




 

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