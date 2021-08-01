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بعد أسبوع من طلاقها.. فنانة شهيرة تستعد للزواج للمرة الرابعة من شاب

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الأحد، 01-08-2021 12:22 م


أعلنت فنانة شهيرة، انها تستعد للزواج من شاب جديد بعد إنهاء أوراق طلاقها بأسبوع، وذلك تعد الزواجة الرابعة لها.
وأعلنت الممثلة البريطانية الشهيرة كاتي برايسعن استعدادها للزواج للمرّة الرابعة من الشاب كارل وودز بعد أن أنهت إجراءات الطلاقها من زوجها السابق كيران هيلر الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع "Mirro"، تعطي كاتي الأولوية الآن لمستقبلها مع كارل بعد إعلان خطوبتهما في نيسان الماضي. وقال مصدر مقرب منها: "كاتي سعيدة لأن طلاقها من كيران قد انتهى الآن. إنها تشعر وكأن ثقلًا قد رُفع عن كتفيها. إنها متحررة رسميًا من هذا الزواج ويمكنها الآن التركيز على خططها لحفل زفافها على كارل."
وأضاف أن كاتي تأمل في حفل زفاف في فصل الشتاء لأن عيد الميلاد هو وقتها المفضل في العام. كما تعترف بأنها تريد إقامة الحفل عاجلاً وليس آجلاً حتى تتمكن والدتها المريضة من الحضور حيث تعاني من تليف رئوي.
يذكر أن كاتي قد تزوجت للمرّة الأولى من بيتر أندريه في عام 2005، وانفصلا في أيار 2009، وفي شباط 2010، تزوجت من الممثل أليكس ريد في حفل خاص ثم إنفصلا في العام 2011، أما في 16 كانون الثاني 2013، تزوجت من طليقها الثالث كيران هيل.



 

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