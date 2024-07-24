الخميس 25 يوليه 2024
توقيت مصر 02:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أسبوع زواج.. عروس تطلب خلع زوجها: ما زلت عذراء وهذا ما يحدث عندما اقترب منه

أول بيان من البحوث الفلكية بشأن أنباء حدوث تسونامي في البحر المتوسط

بعد غضب المصريين.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة النظر في إنتاج فيلم أحمد حلمي

مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي.. ماذا قال؟

ماذا يحدث على شواطئ مصر؟.. انحسار المياه في 6 محافظات و5 إجراءات عاجلة

يطلق زوجته لأغرب سبب!

فيديو.. حوت يفاجئ قارب وسط البحر ويتسبب في انقلابه بضربة واحدة

القبض على خليجي "سكران" تحرش بفتاة وحاول تقبيلها بالقوة

أول قرار كويتي ضد قاتل زوجته في السعودية

وفاة طالب جامعي سعودي بعد تلقيه خبر وفاة 8 من أسرته

بعد أسبوع زواج.. عروس تطلب خلع زوجها: ما زلت عذراء وهذا ما يحدث عندما اقترب منه

2016_5_17_15_27_37_502
ا
الأربعاء، 24-07-2024 01:45 م


قامت "عبير. ف"، 30 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب فيها خلع زوجها بعد أسبوع فقط من الزواج، مبررة طلبها: "عذراء وبيخاف يلمسني عشان مربوط وبينام لوحده".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2097 لسنة 2023، بأنها تعرفت على زوجها "أسامة.ع"، 36 سنة، صاحب كشك، من خلال ترشيحه من الأهل، وبعد التعارف وجدته ميسور مادياً وصاحب شخصية هادئة فوافقت على الخطبة 4 أشهر، وتم الاتفاق على الزفاف والانتقال إلى عش الزوجية.

تكمل الزوجة: لاحظت بعد دخولي عش الزوجية ظهور علامات غريبة على زوجي منها "الرعشة والخجل" والذهاب إلى النوم مبكرًا بعد الزفاف، حيث برر ما يفعله "تعبان من يوم الفرح وعندي دوخه".

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها يوم الصباحية: "صحيت من النوم ملقتهوش في البيت.. ونزل يجيب فطار حتى آذان المغرب" ثم عاد وكأنه لم يفعل شئ وبعد الاستحمام دخل إلى النوم مباشرة".

تواصل "عبير": جلست معه بالساعات لمعرفة سبب زواجه مني، فتحدث بكل احترام عن حبه وإعجابه بي، لكنه لم يعلم بما يحدث بجسده، فعرضت عليه الخضوع للعلاج لكنه رفض وقال لي "انا مربوط من يوم الفرح".

تختتم الزوجة حديثها: بعد عدة أيام سمعته يتحدث مع والده ويقول "هتجوز غيرها عادي" فطلبته حينها بالطلاق لكنه رفض وأنكر كلماته، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

إقرأ ايضا

2024_7_23_14_35_30_76

أول بيان من البحوث الفلكية بشأن أنباء حدوث تسونامي في البحر المتوسط

2024_7_5_1_44_39_525

بعد غضب المصريين.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة النظر في إنتاج فيلم أحمد حلمي

2024_2_14_18_47_39_719

مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي.. ماذا قال؟

أخبار متعلقة

669f457042360438cd4ba811

سلمى أبوضيف تحتفل بزواجها بطقوس غريبة أثارت الجدل

غع

فيديو.. عريس يفاجئ عروسه بإحضار تامر حسني إلى غرفتها واحتضانها

Capture

عروس عشرينية تذبـ.ـح زوجها بعد 4 شهور زواج وتفصل رأسه لهذا السبب

Capture

عروس تثير الجدل بترك عريسها ورقصها مع تامر حسني