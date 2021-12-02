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بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

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جورج قرداحي
Native
Teads
الخميس، 02-12-2021 01:53 م

رغم الأزمة التي شهدها لبنان مؤخرًا مع السعودية والإمارات والبحرين والكويت، على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهم، وجه "قرداحي"، رسالة تهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الـ50.
وكتب قرداحي في تغريدة على "تويتر": "أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح".
وأضاف: "مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم.. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير".
 

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