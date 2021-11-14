الأحد 14 نوفمبر 2021
توقيت مصر 21:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تمنح 3 لاعبين جنسيتها لينضموا للمنتخب.. تعرف عليهم

خناقة بين حنين حسام وصحفية داخل المحكمة والقاضي يتدخل ويصدر قرارًا

منع استخراج بطاقات أو تجديد رخص قيادة لمن لم يحصل على اللقاح

وكيل «كارتيرون» يحسم رحيله عن الزمالك

الأرصاد تحذر سكان القاهرة من سيناريو أسوان

شاهد.. أميرة الناصر ترد على رهف القحطاني بعد الفضائح المتبادلة

نجل «القذافي» يترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية (فيديو)

تركي الفيصل يعلق على قطع السعودية العلاقات مع لبنان

الإمارات تسلم مصر مرتكب جريمة حلوان

بعد أزمة جورج قرداحي.. إليسا توجه رسالة إلى السعوديين من موسم الرياض

ADS
 

بعد أزمة جورج قرداحي.. إليسا توجه رسالة إلى السعوديين من موسم الرياض

_DSC0850
اليسا
Native
الأحد، 14-11-2021 11:37 ص

تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية ولبنان خلال الأيام الماضية، أثناء مشاركتها في موسم الرياض، حيث وجهت رسالة إلى السعوديين.
ووجهت إليسا رسالة ببداية حفلها الغنائي، لافتة إلى أنها دائما ما كانت تسمع عن "موسم الرياض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تتخيل كيف يكون، حتى وصلت إلى الرياض في حفلها لليلة، وأدركت أنها "لمست إبهارا وتطورا وشيئا غير طبيعي"، معربة عن سعادتها بتواجدها في هذا الحفل.
وتوجهت بالشكر للهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس شركة "روتانا"، سالم الهندي.
ويأتي ذلك على الرغم من الأزمة الدبلوماسية الكبيرة بين لبنان والمملكة على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنانة اللبنانية وهي تغني، حيث ظهرت بفستان أسود لامع أثار إعجاب الجمهور.

 

إقرأ ايضا

3491431-2144362359

خناقة بين حنين حسام وصحفية داخل المحكمة والقاضي يتدخل ويصدر قرارًا

1048272456_0_278_3072_1940_1000x541_80_0_0_e67a743482d893821248c563e006a018

منع استخراج بطاقات أو تجديد رخص قيادة لمن لم يحصل على اللقاح

1616176701636786221

الأرصاد تحذر سكان القاهرة من سيناريو أسوان

أخبار متعلقة

الكاتبة-الكويتية-فجر-السعيد

بعد هجوم إليسا.. فجر السعيد تتحدى فناني لبنان: أكلتوا على موائد الخليج

4356-95-645x400

أين تعمل؟.. مفاجأة بشأن ابنة جورج قرداحي

1-1472981

بعد طرد السفير.. بيان سعودي موجه للجالية اللبنانية في المملكة

1-1463028

إقالة جورج قرداحي من الحكومة اللبنانية إرضاءً للسعودية

Capture

مفاجأة.. الكشف عن الشخص الذي رشح جورج قرداحي وزيرًا بتوصية من رئيس عربي

6055e6554c59b7441326adb0

بيان من شرطة الرياض بشأن فيديو مخل في الشارع