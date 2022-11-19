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بعدما واقعها أكثر من مرة.. ينهي حياة سيدة ثلاثينية وسط الزراعات بكرداسة

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السبت، 19-11-2022 01:48 م

عثر أهالي منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة على سيدة مذبوحة وبها 13 طعنة متفرقة بالجسم في "عشة" وسط الزراعات ، وتبين أن شاب على علاقة بها وراء الجريمة.
تحريات إدارة البحث الجنائي توصلت إلى أن القتيلة تدعى "منى.ا.ا" تبلغ من العمر 31 سنة، ترتدي جلبابا عليها آثار دماء، إثر تمزيق جسدها بـ13 طعنة متفرقة بالجسم فضلا عن جرح ذبحي بالرقبة.

حسب تحريات مباحث قطاع أكتوبر، كانت القتيلة تعاني من إدمان المواد المخدرة، وانفصلت عن زوجها منذ شهر، وغادرت منزل أسرتها في ظروف غامضة وسط معايرة المعارف والأهل لتبدأ أسرتها في البحث عنها، لكن دون جدوى حتى عثر على جثتها.
وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت بين الثلاثينية وشاب على علاقة بها داخل "عشة"، ليسدد لها 13 طعنة متفرقة بجسدها قبل أن يذبحها لنهرها إياه، ثم تخلص من جثتها وفر هاربا إلى منطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبطه، وأقر بارتكاب الجريمة "زهقت منها وزنها". جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
 

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