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بعدما هدده إعلامي إسرائيلي.. علاء مبارك يعود ويرد على سبب حذف تغريداته عن دعم فلسطين

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بعدما هدده إعلامي إسرائيلي.. علاء مبارك يعود ويرد على سبب حذف تغريداته عن دعم فلسطين

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علاء مبارك
الأربعاء، 01-11-2023 12:08 م

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، حسني مبارك، على حذف تدويناته المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، بعد جدل وتراشق مع إعلامي إسرائيلي.
وكتب مبارك تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" الثلاثاء: "مش عيب أسيبك يومين أرجع ألاقيك قالع البيجامة الكاستور.. من الواضح يا ابن كوهين انت مش عارف بتتعامل مع مين .. الجبان الثرثار اللي يتوعد ويهدد ويتراجع بقصة وهمية عن اتصال من أحد المسئولين الكبار، لا سييك بقى من المسئولين الكبار واكشف لنا بقى عن حدوتة الأسرار (...)".
وسأل أحد متابعي علاء عن سبب حذف تدويناته عن غزة، ليرد قائلًا: "خطأ تقني وسوف يتم محاسبة المسئول".
وبدأ الأمر بصورة من غزة نشرها إعلامي إسرائيلي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "منورة يا غزة"، ليرد عليه علاء مبارك في التدوينة المحذوفة بصورة لهتر وتعليق قال فيه: "غزة منورة! ايه الحقارة دي، تصدق يا ابن كوهين عمايلكم السودة وجرائمكم القذرة ومشاهد الأطفال الصغار والأطفال الرضّع في الأكفان خلونا نحب الراجل ده ونقول ولا يوم من أيامك يا هتلر كان عنده بعد نظر برضه".
وعلى إثر ذلك هدَّد الإعلامي الإسرائيلي، علاء مبارك بقيام "المنظمات الصهيونية بالتحفُّظ على أموال أسرته المنهوبة من المصريين في أوروبا، إذا نشر الصورة مرة أخرى".
وعقب ذلك حذف علاء التدوينة، قبل أن يوضح لاحقا أنها "خطأ تقني وستتم محاسبة المسؤول"، حسب قوله.

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