بعدما نعاه زملائه ومشاهير.. نجل إعلامي سعودي شهير: أبي على قيد الحياة

الثلاثاء، 23-08-2022
01:02 م
كتب عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين في المملكة العربية السعودية، المذيع
غالب كامل
، ومن أبرزهم الكاتبة المعروفة سمر المقرن، داعين له بالرحمة والمغفرة.
ورغم هذا النعي إلا أن نجل المذيع غالب كامل
، أكد أنه والده مازال في
العناية المركزة حتى الآن ولم يتوفى.
وقال رائد غالب كامل
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، : " كثرت الإشاعات و التغريدات عن وفاة
الوالد حفظه الله
و رعاه و من كل داء وبلاء شافاه ، و إنني أتمنى من محبي غالب كامل
أن يدعوا له
بالشفاء وعدم إطلاق الإشاعات."