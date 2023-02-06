بعدما قفز عالميًا.. سعر الدولار في البنوك العاملة بمصر الآن

بعد القفزة العالمية في أسعار الدولار اليوم الإثنين، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيها للبيع.

بنك مصر: 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.23 جنيه للشراء، و30.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.28 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.