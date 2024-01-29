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بعدما قارن بين الأسعار.. نشأت الديهي يرد على حفيد "مبارك"

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عمر علاء مبارك
الإثنين، 29-01-2024 12:17 م
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك،  قام بإعداد مقارنة بين الأسعار في عهد جده الرئيس مبارك والاسعار الحالية ، معقبًا:" ده امر عادي كل واحد شايف جده أحسن حد في الدنيا". 
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على  فضائية "TEN"، مساء الأحد، أنه تفاجئ من ردود الافعال حول كلام حفيد مبارك، خاصة من الإخوان، حيث رددوا كلام حفيد مبارك حول أن سعر كيلو اللحمة كان بـ60 جنيه، واليوم بـ400 جنيه ، معقبًا: "يعني أحنا كنا في رغد، طب الشعب عمل ثورة ليه" 
 وتابع ان الدولة قامت ببناء بنية تحتية خلال آخر 10 سنوات بـ10 ترليون ووصل حجم النتاج المحلي الاجمالي لـ9 ترليون جنيه، وقبل 2010 كان الناتج المحلي 1.8 ترليون ، وكانت الديون 116%، بينما الآن  لا تزيد عن 90% . 
 أضاف: "على الأقل لدينا جيش قوي، والله والله لو جيشنا ضعيف، كانوا أكلونا من سنين، احنا زدنا في الفترة دي 20 مليون ولدينا 9 مليون لاجيء ، وما زالت الدولة تقف على قدميها" 
  وأضاف أن مصر لديها دولة الآن تقف في مواجهة الاعاصير بشكل لا يتخيل  بسبب الازمات الإقليمية ، والازمات الموجودة في الدول المجاورة ، معقبًا: "بلاش الناس اللي بتقارن".

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