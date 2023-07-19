بعدما فضحتها.. فنانة شهيرة: أختي مريضة نفسيًا

أعلنت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، أنها ستلجأ للقضاء بعد الأخبار المتداولة عن "تعنيفها وشقيقها سباستيان، لوالديهما"، متهمة شقيقتها نادين، بمحاولة إلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة، وبأنها "مريضة نفسيًّا".



وقالت ساندرين الراسي، في اتصال مع موقع "فوشيا"، إنها "ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الموضوع، بعد التشهير بها واتهامها مع شقيقها بالقيام بأمور لا علم لهما بها، إذ جرى الاستناد إلى تسجيل صوتي سبق أن أرسلته شقيقتها نادين لطليقة الفنان الراحل جويل حاتم، لاستعطافها وإلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة".

وأضافت: "نادين كانت خائفة من تسريب تسجيلات صوتية لوالدي تحدث خلالها مع الإعلامية نضال الأحمدية، حول المشاكل التي كانت بين الراحل وبينها، خاصة أنه كان رافضًا لفكرة إطلاق (الديو) الذي جمعهما.. وهذا ما دفعها لدعوة والديّ على الغداء وتوثيق تلك اللحظات لتسليط الضوء على طريقة اهتمامها بهما على الرغم من أنها تركتهما نحو 8 أشهر دون السؤال عنهما".

وأضافت: "حاولت نادين، حماية نفسها والانتقام من والديّ وألصقت تهمة الاعتداء على سيارتيهما بشقيقي سباستيان، الذي كان متواجدًا طيلة الوقت في المستشفى إلى جانب ابن أخي جو، الذي خضع لعملية جراحية".

ووصفت ساندرين الراسي، ما يحدث مع شقيقتها نادين بالمرض النفسي، قائلة : "نادين، غيرانة من حبي الكبير لأخي الراحل وكيف أنني ما زلت أرتدي الملابس السوداء في الوقت الذي ظهرت هي فيه بعد أيام قليلة من وفاته مرتدية ثيابًا ملونة وتلهو في أماكن السهر.. ما تقوم به نادين، هو مجرد مسرحية لتسليط الضوء على نفسها، واستعطاف الجميع على الرغم من أنها كانت على خلاف مع شقيقي الراحل عند وفاته".