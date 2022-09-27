الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
توقيت مصر 19:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدعوة جاءت من كرداسة.. أحمد موسى: 4 إعلاميين مصريين مهددين بالقتل

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته

بعد رفضه عرض الزمالك.. شوبير يكشف مفاجأة عن عودة رمضان صبحي للأهلي

محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب أقامتها فتاة ضد لاعب الزمالك

بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.. السيسي: حل جميع المشاكل خلال شهرين

الصحة تعلن اكتشاف ثان حالة إصابة بجدري القرود

نجمة شهيرة تغتصب ابنها لعلاجه من المثلية الجنسية.. سافر للمغرب لممارسة الشذوذ

رهف القحطاني تسخر من والدها: راسه مثلث (فيديو)

تعليق مفاجئ من قطر على إعلان محمد رمضان إقامة حفل في الدوحة

رد صادم من ابنة سعيد صالح على تصريحات فكري صادق عن والدها

ADS
 

بعدما رفضت الرد على هذا السؤال.. إسعاد يونس عن ياسمين صبري: مريضة نفسيًا

essyounis_73414118_429200251129305_5659579788186770265_n
إسعاد يونس
Native
Teads
الثلاثاء، 27-09-2022 09:17 ص

رفضت الفنانة ياسمين صبري، الإجابة على سؤال الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الذي قالت فيه:"إيه أكثر حاجة مفتقداها في حياتك الآن".

وردت صبري، خلال لقاء في برنامج "صاحبة السعادة"، قائلة:"ممكن ما جاوبش على السؤال وتغيروه"، فعلقت إسعاد يونس بالقول:" اتفضلوا مريضة نفسيا".

وأشارت صبري، في ردها على سؤال:"أكثر حاجة قلتي الحمد لله إنها بعدت عنك؟":"الأصدقاء الوحشين يعني الواحد بعدي على أصحاب بعدين تلاقي أنهم كانوا يعاملوكي بطريقة مش أحسن حاجة".

وحول معاناتها من الوحدة، أوضحت:" أنا لا أشعر أني وحيدة أصلا فعليا أنا مش لوحدي نهائي خالص"، لافتة:" أنا شخصية منغلقة شوية، ومش بتكلم عن أموري الشخصية لكن أنا مش لوحدي خالص"، فردت إسعاد يونس بقول:"أنتي معاكي عفاريت ولا إيه".
 

إقرأ ايضا

elaosboa48207

الدعوة جاءت من كرداسة.. أحمد موسى: 4 إعلاميين مصريين مهددين بالقتل

196-160850-health-lawyer-farid-el-deeb_700x400

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته

sport-20211130-135539-248040

عاشرها وتبرأ منها بعد حملها.. محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك

أخبار متعلقة

image

فعل الكثير لردها.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبوهشيمة بعد 4 شهور من الطلاق