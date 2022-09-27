بعدما رفضت الرد على هذا السؤال.. إسعاد يونس عن ياسمين صبري: مريضة نفسيًا
إسعاد يونس
Native
Teads
الثلاثاء، 27-09-202209:17 ص
رفضت الفنانة ياسمين صبري، الإجابة على سؤال الفنانة والإعلامية إسعاد يونس
الذي قالت فيه:"إيه أكثر حاجة مفتقداها في حياتك الآن".
وردت صبري، خلال لقاء في برنامج "صاحبة السعادة"، قائلة:"ممكن
ما جاوبش على السؤال وتغيروه"، فعلقت إسعاد يونس بالقول:" اتفضلوا مريضة
نفسيا".
وأشارت صبري، في ردها على سؤال:"أكثر حاجة قلتي الحمد لله إنها بعدت
عنك؟":"الأصدقاء الوحشين يعني الواحد بعدي على أصحاب بعدين تلاقي أنهم
كانوا يعاملوكي بطريقة مش أحسن حاجة".
وحول معاناتها من الوحدة، أوضحت:" أنا لا أشعر أني وحيدة أصلا فعليا
أنا مش لوحدي نهائي خالص"، لافتة:" أنا شخصية منغلقة شوية، ومش بتكلم عن
أموري الشخصية لكن أنا مش لوحدي خالص"، فردت إسعاد يونس بقول:"أنتي
معاكي عفاريت ولا إيه".