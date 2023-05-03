بعدما حملت منه.. رجل أعمال مصري يتزوج فنانة تركية (صور)





ضجة واسعة، صاحبت إعلان زواج النجمة التركية شيماء سوباشي من الملياردير المصري محمد السلوسي أمس.

وتعود هذه الضجة إلى الظروف المحيطة بالزواج، إذ حدث بعد إقامتهما سويا لمدة 3 سنوات في مدينة مراكش بالمغرب، وحملها منه ايضا.

في الأسبوع الماضي، قامت شيماء سوباشي بتقديم حبيبها المصري لعائلتها، ثم سافرت معه إلى دبي للتعرف على أفراد أسرته.

وفي حفل بسيط أقيم حفل الزفاف أمس، واقتصر الحضور على الأصدقاء المقربين فقط، وفور إعلان خبر الزفاف غيرت النجمة التركية اسمها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام" ليصبح شيماء السلوسي.

من هي شيماء سوباشي؟

تحظى النجمة التركية شيماء سوباشي بشهرة واسعة، وسبق لها الزواج من الإعلامي والمنتج التلفزيوني، أجون ليجالي، وشهد زفافها الأول الذي أقيم على شاطئ سانت تروبيز بالعاصمة الفرنسية باريس حضور نجوم التمثيل والغناء، مثل مراد بوز، ومصطفى صندل، ومقدّم البرامج الكوميدي إيسر ينينلير الذي تولى تقديم فقرات حفل الزفاف.

لكن هذا الزواج لم يدم طويلا، إذ حدث الانفصال إذا انفصلا بعد 8 سنوات، عام 2018 وتردد وقتها أن الخيانة وراء الانفصال.

وخرجت شيماء سوباشي من هذه الزيجة بطفلة تدعى "ميليسا" وتحصل بسبب هذه الطفلة على نفقة شهرية قيمتها 15 ألف دولار.

وبعد عام من الانفصال سقطت في حب الملياردير المصري، وعاشا سويا لفترة، ثم تزوجت منه وهي حامل في الشهر الثالث، وهو الأمر الذي تكرر مع زوجها الأول.













