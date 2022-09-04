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بعدما حذفت جميع صورها.. ديانا حداد تفاجئ الجميع بإطلالة جريئة

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ديانا حداد
Native
Teads
الأحد، 04-09-2022 09:28 ص

فاجأت الفنانة ديانا حداد متابعيها على موقع التواصل «إنستجرام» صور لها من داخل الجيم.
وظهرت ديانا وهي ترتدي ملابس الجيم الرياضية بتيشرت وبنطلون من اللون الزيتي واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة ديانا حداد وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية، وكان اللافت للانتباه ظهورها بجسد نحيل وتغير ملحوظ في ملامحها ولم يتعرف عليها الجمهور.

وكانت الفنانة ديانا حداد، خرجت عن صمتها وكشفت حقيقة ما تردد عن اعتزالها الفن وبخاصة بعد حذف صورها من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وتصريحات مدير أعمالها الذي أكد فشله في الوصول لها .
وخرجت ديانا في تصريحات قائلة: أعيش مرحلة جديدة في حياتي تعتمد على السكينة والتركيز مع الأسرة .

وأضافت : بدي أطمن الجمهور عليّ ، أنا ما اعتزلت وحاليا أجهز لبعض الأعمال الفنية الجديدة .


 

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