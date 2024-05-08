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بعدما تركته.. صعيدي ينشر صوراً إباحـ.ـية لخطيبته على "فيسبوك" وهذا ما حدث

صعيدي
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الأربعاء، 08-05-2024 10:51 ص

جرد شاب من محافظة قنا بصعيد مصر، من كل معاني المروءة والشهامة بعد أن قام بنشر صور غير لائقة لخطيبته على مواقع التواصل الإجتماعي في محاولة لإبتزازها، فكان الجزاء من جنس العمل

 

تفاصيل الواقعة

هدد الشاب عديم الاخلاق خطيبته السابقة بنشر صور لا اخلاقية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقاما منها علي تركها له .. فقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ليكون عبرة لغيرة من عديمي الضمير.

 

أحداث الواقعة

ترجع وقائع القضية إلى أغسطس 2023، عندما قدمت فتاة، بلاغ لمباحث الإنترنت، تتضرر فيه من شاب كانت مرتبطة به، حيث أرسل لها صور إباحية على "واتساب" مصحوبة بعبارات تهديد للتشهير بها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ما تسبب لها فى أضرار نفسية جسيمة.

 

وبتكثيف التحريات تم التوصل لصاحب الرقم والقبض عليه وإحالة الواقعة للمحكمة الاقتصادية، والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل.

 

حبس المتهم

 

قضت الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعى.

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