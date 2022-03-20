الأحد 20 مارس 2022
توقيت مصر 23:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجوى فؤاد: ندمت على دخولي الوسط الفني

«شافه بياخد 16 مليون في إيده».. ميدو يكشف سبب أزمة طارق حامد بسبب زيزو

لاعب الزمالك السابق: « مدرب الأهلي دجال»

ماذا قالت الإفتاء عن الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب في رمضان فقط؟

وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع أشرس مرضين

المحكمة تصدر حكمها في دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

بعدما ارتكبوا الرزيلة.. وفاة شاب وصديقته داخل شقة في أكتوبر

مقترح مثير من متخصص سيخفض حالات الطلاق إلى 40%

مسلسل خليجي يسيء للمصريات يثير موجة غضب

يقتل معلمته بـ 100 طعنة والسبب يعود لما فعلته معه قبل 30 عامًا!

ADS
 

بعدما ارتكبوا الرزيلة.. وفاة شاب وصديقته داخل شقة في أكتوبر

21026886351625507650
ا
Native
Teads
الأحد، 20-03-2022 12:30 م

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.
وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وكشف تفاصيلها.
وكشفت تحقيقات الينابة العامة، أن الشاب وصديقته الفتاة تجمعهما علاقة، ويلتقيان بالشقة المستأجرة، ولقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أصدقاء الشاب والفتاة اكتشفوا تغيبهما، وعدم الاستجابة للاتصالات الهاتفية، فتوجه 3 من أصدقائهما إلى الشقة التي شهدت الحادث، واستعانوا بحارس العقار، وتمكنوا من كسر باب الشقة وعثروا عليهما مفارقين الحياة.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تعرض الشاب والفتاة لاختناق بسبب تسرب الغاز.
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتي الشاب والفتاة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة المختصة نقل الجثتين إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيق.
 

إقرأ ايضا

8674599_1544012040

نجوى فؤاد: ندمت على دخولي الوسط الفني

202108150932413241

«شافه بياخد 16 مليون في إيده».. ميدو يكشف سبب أزمة طارق حامد بسبب زيزو

Capture

ماذا قالت الإفتاء عن الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب في رمضان فقط؟

أخبار متعلقة

image

وفاة الشيخ علي إسماعيل أثناء إمامة المصلين في صلاة الفجر

Capture

شاهد لحظة وفاة مصلي ساجدًا بالمسجد النبوي في صلاة الجمعة

133-002310-death-saudi-arabia-saz-al-qahtani-4

شاهد.. مصرع المشهورة السعودية ساز القحطاني في حادث واشتعال النيران في جثتها

14

جثة شاب مقطوعة نصفين.. القاتل صديقه والسبب خطيبته!

images

توفى أثناء ممارسة الفاحشة مع زميلته في المصنع داخل الحمام

20220305224505106

الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان إياد داوود