بعدما ارتكبوا الرزيلة.. وفاة شاب وصديقته داخل شقة في أكتوبر

الأحد، 20-03-2022
12:30 م
تجري النيابة العامة
بأكتوبر، التحقيق في العثور على جثتين لشاب
وفتاة
داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.
وأمرت النيابة العامة،
بسرعة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وكشف تفاصيلها.
وكشفت تحقيقات الينابة
العامة، أن الشاب
وصديقته الفتاة
تجمعهما علاقة، ويلتقيان بالشقة المستأجرة، ولقيا
مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.
وتوصلت تحريات رجال
المباحث إلى أن أصدقاء الشاب
والفتاة
اكتشفوا تغيبهما، وعدم الاستجابة للاتصالات الهاتفية،
فتوجه 3 من أصدقائهما إلى الشقة التي شهدت الحادث، واستعانوا بحارس العقار، وتمكنوا
من كسر باب الشقة وعثروا عليهما مفارقين الحياة.
تلقت مديرية أمن
الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين لشاب
وفتاة
داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال
المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تعرض الشاب
والفتاة
لاختناق
بسبب تسرب الغاز.
استمع رجال المباحث
لأقوال أفراد أسرتي الشاب
والفتاة
، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة المختصة نقل الجثتين إلى المشرحة لبيان
سبب الوفاة
، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيق.