بعدما أعلن أنه أصبح مليونير.. ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك.. والأخير يرد

الأربعاء، 21-09-2022
09:45 ص
أثارت ندى الكامل
، طليقة أحمد الفيشاوي
الجدل مرة أخرى برسالة للمطرب عمر كمال
.
وكتبت ندى الكامل
طليقة أحمد الفيشاوي
؛ عبر حسابها على موقع التواصل
الاجتماعي انستجرام ". بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع،
وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك".
من جانبه رد عمر كمال
على الاستوري وكتب :" مفيش أطيب ولا أحلى من
قلبك يانونا ".
وعادت قصة عمر كمال
وندى الكامل
للعودة مرة أخرى ؛ خاصة ان الاول وجه رسالة
لطليقة الفيشاوي عبر حسابه بسبب مرضها .
وهذة هي المرة الاولي التي يظهر فيها عمر كمال
برفقه ندى الكامل
بعد أنباء
ارتباطهم.
ومع سلسلة من النفي من الطرفين ؛ عبرت ندى الكامل
للمرة الاولي ان مطرب
ها
المفضل عمر كمال
ليقوم الأخير بتوجيه
رسالة لها .
ونشر عمر كمال
صورة تجمعهما وعلق قائلا : "ندى القمر اجدع واحلى بنت
في الدنيا الف سلامة عليكي".
على الجانب الآخر، حلّ عمر كمال
ضيفاً على برنامج تفاعلكم على قناة BBC عربية، وأدلى عمر كمال
بعدد من التصريحات المثيرة للجدل .
وصرح عمر كمال
بأنه مليونير بعد ما سأل المذيعة “المليونير عندكوا من كام”
فأجابته من “مليون”.
ليرد عمر كمال
: "يبقى أنا مليونير".