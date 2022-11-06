بطولة رانيا يوسف.. طرد صاحب واقعة «كشري التحرير» من لوكيشن تصوير فيلم التاروت

الأحد، 06-11-2022
11:01 ص
اعترض صناع فيلم التاروت من تواجد صاحب واقعة محل الكشرى داخل اللوكيشن
، والذي جاء بناء على طلب منتج العمل
لحضور التصوير وعمل اختبار تمثيل أمام الكاميرا.
وهو ما رفضه جميع أبطال الفيلم وطالبوا بخروجه من الأماكن
المتواجدين فيها، حتى لا يتم تصويرهم بجانبه ومهاجمتهم من قبل الجمهور وهو ما انصاغ
إليه منتج العمل وقام بإخراجه حتى يقوموا بالاحتفال بعيد ميلاد مي سليم والتقاط الصور
التذكارية معهم.
ونشر موقع "صدى البلد" صورًا لمحمد صاحب واقعة
محل الكشري بصحبة عصام شعبان عبد الرحيم وهما
يجلسان خارج مكان الاحتفال لحين انتهائه ثم عادوا مرة أخرى بعد انتهاء حفل العيد ميلاد.
وحضر محمد عادل صاحب واقعة محل الكشري إلى موقع التصوير برفقة
عصام شعبان عبد الرحيم، الذي أعلن منذ أيام تحضيره لأغنية برفقة صاحب أشهر تريند في
مصر خلال الفترة الماضية، وتحدث كلا منهما عن مشروعات مستقبلية متوقعة لكن دون توضيح
أي خطوات فعلية.
أما بالنسبة لعامل النظافة صاحب واقعة الكشري، فقد كان في
حيرة من أمره، في البداية رفض التصوير مع الكاميرات بحجة أنه لا يبحث عن التريند ويريد
استغلال مواهبه الفنية التي لم يحددها، ثم وقف أمام الكاميرات ليعلن صراحة أن أبطال
فيلم التاروت رفضوا وجوده وطردوه من موقع التصوير.
فيلم التاروت بطولة، رانيا يوسف
وسمية الخشاب ومي سليم ومحمد
عز.