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بطل مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي " : منعت زوجتي الفنانة من التمثيل لهذا السبب

فنان
بطل مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي " : منعت زوجتي الفنانة من التمثيل لهذا السبب
 
الثلاثاء، 01-12-2020 07:13 ص المصريون
كشف الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة أسباب منعه لزوجته الفنانة المعتزلة سلوى الرافعي من التمثيل.

وقال "أبو زهرة" الذي اشتهر بدور "المعلم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي " إن قصة زواجه من زوجته غريب ، مضيفا: عندما رأيتها تحركت مشاعري وخلال أيام قليلة كان الزواج قد تم.

وأضاف: كنت بحبها جدا وبغير عليها بشدة ولما كنت أروح اتفرج عليها في المسرح كنت بغير عليها وحاولت أقنعها تسيب المسرح وقولتلها كل ما بشوفك في مسرحية بيجيلي اللوز .. فاقتنعت وبطلت تمثيل وبعدها وجدت نفسها في مجال الكتابة والتأليف.
 

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