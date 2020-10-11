الأحد، 11-10-2020
09:05 ص
أحمد عادل شعبان
خرج الممثل السوري معتصم النهار
عن صمته ورد على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية
بعد هجومها الشديد عليه ومطالبتها إياه الذهاب لطبيب نفسي.
وقال النهار في تصريح تلفزيوني: بحاول ما أرد وأكون بمعزل عن هالأشياء .. هلأ بيقولوا إن تاريخها طويل بالصحافة والإعلام .
وأضاف: بحترم هذا التاريخ أكيد بس ما بعتقد إن حدا عنده هالتاريخ الطويل يعبر بهاي الطريقة يعني فيك تعبري بطريقة شوية محترفة لحتى الواحد فعلا يوخد من هالشخص ويشوف وين المشاكل الموجودة عنده ويشتغل عليها.
وتابع: بحترم تاريخها بس فيه مشكلة بالأسلوب.
ويشارك معتصم النهار
في مسلسل رفقة هيفاء وهبي
بعنوان " أسود فاتح "