بطل أعمال رمضان.. ضبط فنان كويتي شهير متلبسًا في المطار

الأربعاء، 28-07-2021
09:30 ص
كشف الصحفي الكويت
ي المعروف “أبو طلال الحمراني” عن القبض
على ممثل كويتي
مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية قبل أسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت
بتهمة تهريب المخدرات.
وقال “الحمراني عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه تم التحقيق مع الممثل الكويت
ي
بعد توقيفه وكشف في التحقيقات أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد
الدول العربية، وتم إحالته للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق، ولم يكشف ” الحمراني” عن
اسم الممثل الكويت
ي المقبوض عليه.
وكتب :" القبض
على ممثل كويتي مشهور بالأعمال الرمضانيه والأدوار
البطولية قبل اسبوع لحظة وصوله إلى مطار الكويت
ملغم بالمخدرات حيث تم التحقيق معه
وكشف أنه أصبح مدمن أثناء وجوده لتصوير عمل فني في أحد الدول العربية، وتم إحالته
للسجن 21 يوم على ذمة التحقيق!!#مشاهير_الحشيش".