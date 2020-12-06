بطلة فيلم " وش إجرام " تطلب من خطيبها شراء " قبر " لها .. فما السر؟

بطلة فيلم " وش إجرام " تطلب من خطيبها شراء " قبر " لها .. فما السر؟

كشفت فنانة شهيرة عن قيامها بطلب " قبر " من خطيبها بدلا من شبكة الزواج.



وقالت الفنانة بشرى في تصريحات إعلامية: طلبت من خطيبي أن يشتري لي مدفن بدلا من الشبكة لأن الموت ليس بعيدا عن أي شخص فينا .وأنا دائما أفكر فيه ويجب على كل شخص أن يفكر فيه بعد ما جرى في هذا العام (تقصد الكورونا).



وأضافت: كان لي صديق توفي بالأمس القريب وهو صغير السن جدا ..لا أحد سيدوم ولا سيظل حيا إلى مالا نهاية .. بدون نكد يجب أن نتعايش مع الفكرة.



واشتهرت بشرى من خلال الكثير من الاعمال الفنية مثل فيلم "وش إجرام" و " الزمهلاوية " .

