بطلة الفيلم المخل مع رجل أعمال: دفعوا لي فلوس للتصوير معه دون علمه

ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر رجلي أعمال وبائعة هوى وترزي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض رجل أعمال آخر وتصويره فيلم إباحي لعلاقة جنسية مع المتهمة الثانية التي تعمل خادمة في أوضاع مخلة ومنافية للآداب وقتلوه عمدا.



استمعت النيابة العامة الي اقوال المتهمة الثانية بائعة الهوى والتي اعترفت بارتكاب الواقعة رفقة المتهمين الأول والثالث والرابع، بينما كان مخططهم هو خطف المجني عليهما باستدراجهما للعين التي استأجرها باقي ذكور المتهمين بغرض تصويرهما جلسة خلسة حال اتيان أعمال الفحش معها، لابتزازهما فيما بعد للحصول على مبالغ مالية وجدت بتثبيت هاتف ذكي بمسرح الواقعة كونها هي الفتاة الظاهرة بالتسجيلات المرئية محل الواقعة



جاء بأمر الإحالة أن المتهمين فيما عدا الأول خطفوا المجني عليه بالتحايل لابتزاز المجني عليهما بتسجيلات مخلة، خلسة؛ فوضعوا لذلك الغرض مكيدة محكمة وزعوا فيها الأدوار بينهم؛ باستدراج ثانيتهم بائعة الهوى إلى عين استأجراها ثالثهم وهيئاها مسرحا لإتمام جرمهم.