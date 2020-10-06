بطريقة صادمة.. طبيب يُنجب 17 طفلًا من سيدات يعانين من العقم دون علمهن

الثلاثاء، 06-10-2020
07:31 م
محمد فضل
أقدم طبيب
هولندي على تخصيب بويضات عدد غير محدد من النساء
بحيوانات المنوية دون علمهن، لينجب 17 طفلًا من النساء اللواتي تم تلقيحهن داخل المستشفى
التي يعمل فيها.
وبحسب موقع “يورو نيوز؛ فإن طبيب
النساء والتوليد المذكور
عمل في مستشفى صوفيا، التي تعرف اليوم بمستشفى “إيسالا” بمدينة زفولة وسط ولاية “أوفرايسل”
من عام 1981 حتى عام 1993.
وقامت السلطات بإنشاء ملف الحمض النووي الخاص بالطبيب
مما
يسمح لأطفال آخرين ولدوا بعد معالجة مشاكل الخصوبة في المستشفى من التحقق ما إذا كان
ويلدشوت هو أيضًا والدهم البيولوجي.