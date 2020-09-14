بصورة جادة.. الزمالك يفكر في عدم استكمال الدوري

الإثنين، 14-09-2020
05:59 م
الطيب حسين
يفكر نادي الزمالك
بصورة جادة الانسحاب من بطولة الدوري
المصري الممتاز.
وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن الزمالك
يرفض خوض مواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدوري
المصري.
ونقلت عن مصدر في مجلس إدارة الزمالك
قوله: "طلبنا رسميا، تأجيل مباراة حرس الحدود، بسبب ارتباط الزمالك
بمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل".
وأضاف "رئيس نادي الزمالك
(مرتضى منصور) سيتمسك بتأجيل المباراة، وفي حالة رفض الاتحاد التأجيل، سينسحب الزمالك
من البطولة".