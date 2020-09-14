الإثنين 14 سبتمبر 2020
توقيت مصر 18:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفتي دولة خليجية يضع روشتة الخروج من الأزمة

بصورة جادة.. الزمالك يفكر في عدم استكمال الدوري

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر وزير خارجية أرمينيا

غــرائــب وعجــائب تــأويل الأحــلام لابن سيرين

الحكومة تعلن عودة الأفراح وصلاة الجنائز

أطعمة تمنحك فيتامين يمنع تلف الأعصاب لمرضي السكر

شاهد.. حملة لإطعام قطط الشوارع في السعودية

مدافع سوبر على رادار الأهلى

اتصالات هاتفية للعناني مع نظيريه السوداني والسعودي

كيف يتكاثر فيروس كورونا؟.. علماء يتوصلون لتفاصيل مثيرة

بصورة جادة.. الزمالك يفكر في عدم استكمال الدوري

ee316c3a92ea130f3a2d8eae2536fee5
بصورة جادة.. الزمالك يفكر في عدم استكمال الدوري
الإثنين، 14-09-2020 05:59 م الطيب حسين
يفكر نادي الزمالك بصورة جادة الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن الزمالك يرفض خوض مواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدوري المصري.


ونقلت عن مصدر في مجلس إدارة الزمالك قوله: "طلبنا رسميا، تأجيل مباراة حرس الحدود، بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل".

وأضاف  "رئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور) سيتمسك بتأجيل المباراة، وفي حالة رفض الاتحاد التأجيل، سينسحب الزمالك من البطولة".


إقرأ ايضا

شيخ الأزهر

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر وزير خارجية أرمينيا

وزير السياحة

قرار عاجل من العناني بخصوص انتخابات غرف السياحة

ارشيفية

حملة لتوظيف وتأهيل شباب الخريجين في القاهرة وعين شمس

أخبار متعلقة

شوبير

شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق: أثق في القضاء المصري

حسن مصطفى لاعب

لاعب الأهلي الذي انتقال إلى الزمالك: يا ريتني فضلت في القلعة الحمراء