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بشكل نهائي.. الحكومة تحسم أمر تأجيل الدراسة بسبب الموجة الرابعة

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الإثنين، 04-10-2021 12:41 م

أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد ، أن مصر تشهد استقرارا في عدد إصابات فيروس كورونا، خلال العشر أيام الماضية، مشيرة إلى أن مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة، بسبب التوسع في تطعيم عدد كبير من كبار السن.
 وتابعت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي : مفيش تأجيل للدراسة، وعاملين احتياطاتنا وطعمنا 70% من العاملين بالمنظومة التعليمية  وأن95% من الطلبة حصلوا على اللقاح.
وأردفت : محدش هيستمر في عمله في التعليم لو مش واخد اللقاح، وبالنسبة للطلبة إلي مش واخد اللقاح مش هيدخل الحرم الجامعي.
 

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