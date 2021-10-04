بشكل نهائي.. الحكومة تحسم أمر تأجيل الدراسة بسبب الموجة الرابعة

الإثنين، 04-10-2021
12:41 م
أكدت وزيرة الصحة
، الدكتورة هالة زايد ، أن مصر تشهد استقرارا
في عدد إصابات فيروس كورونا، خلال العشر أيام الماضية، مشيرة إلى أن مصر تشهد أقل عدد
وفيات خلال الموجة الرابعة
، بسبب التوسع في تطعيم عدد كبير من كبار السن.
وتابعت وزيرة الصحة
،
خلال كلمتها بمؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي : مفيش تأجيل للدراسة، وعاملين احتياطاتنا
وطعمنا 70% من العاملين بالمنظومة التعليمية وأن95% من الطلبة حصلوا على اللقاح.
وأردفت : محدش هيستمر في عمله في التعليم لو مش واخد اللقاح،
وبالنسبة للطلبة إلي مش واخد اللقاح مش هيدخل الحرم الجامعي.