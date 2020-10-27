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بشري سارة من وزارة التموين للمواطنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 02:21 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاقها لـ 4 خدمات للسجل التجاري علي بوابة الحكومة الإلكترونية وهي خدمات " الاستدلال و الاستعلام و عدم الالتباس و مستخرج رسمي " وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل.
و صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في بيان منذ قليل بأنه تم أيضا العمل علي إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات جميع المنشآت الصناعية والتجارية .
و لفت الوزير إلي أن ذلك يأتي ضمن جهود الدول للتحويل الرقمي و الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقية للاقتصاد و الاستفادة من كافة الإمكانيات و رفع كفاءة الخدمات المقدمات .
 

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