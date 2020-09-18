بشري سارة من القوي العاملة للشباب

الجمعة، 18-09-2020
10:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
9/18/2020أعلن وزير القوي
العاملة ، محمد سعفان ، أن الوزارة وفرت 6 آلاف و 193 فرصة عمل للذكور والإناث
وذوي الاحتياجات
الخاصة في جميع التخصصات بأجور مجزية تبدأ من 1200 وحتى 5500 في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم من خلال
57 شركة و مصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات .
و أضاف وزير القوي
العاملة في تصريحات صحفية نشرتها صدي
البلد" أن فرص العمل تأتي تنفيذا لمبادرة " حياة كريمة " التي
أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا .
وأشار
الوزير إلي أن فرص العمل المتوفرة تشمل:
390 سائق رخصة خاصة مهنية ، و 215 ضابط أمن
، و 4500 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط ، و 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية ، و
167 فنى إنتاج و 700 مساعد إنتاج ، و
435 فني صيانة وتجميع وتغليف ، و310 فنى كهرباء
وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر ، وسباكة ولحام مؤهل وبدون، و1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل
إلى 2500 جنيه ، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية
داخل القاهرة ، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة .
موضحا أنها تشمل مهندسين إنتاج ، ومهندسين جودة ، ومهندسين ميكانيكا
باور وكهرباء تحكم ، و مدرسين لغة ألمانية ، وأخصائيين خدمات مالية ، ومحاسبين ، ومدير
مبيعات ، ومندوبين مبيعات ، وفنى كمبيوتر وأخصائي تغذية علاجية ، وممرضي عمليات وأدوار
، وعمال خياطة ، ومشرفي أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة،
ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، وعمال عاديين ، وسائقين كلارك .
ويتم التقديم من خلال
الموقع التالي :
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http://www.manpower.gov.eg/