بشري سارة من القوي العاملة للشباب

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ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 18-09-2020 10:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
 9/18/2020أعلن وزير القوي العاملة ، محمد سعفان ، أن الوزارة وفرت 6 آلاف و 193 فرصة عمل للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع التخصصات بأجور مجزية تبدأ من 1200 وحتى  5500 في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم من خلال 57 شركة و مصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات .
و أضاف وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية نشرتها  صدي البلد" أن فرص العمل تأتي تنفيذا لمبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا .
وأشار الوزير إلي  أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 390 سائق رخصة خاصة مهنية ، و 215  ضابط أمن ، و 4500 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط ، و 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية ، و 167 فنى إنتاج  و 700 مساعد إنتاج ، و 435  فني صيانة وتجميع وتغليف ، و310 فنى كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر ، وسباكة ولحام  مؤهل وبدون، و1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه ، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة ، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة .
موضحا أنها  تشمل مهندسين إنتاج ، ومهندسين جودة ، ومهندسين ميكانيكا باور وكهرباء تحكم ، و مدرسين لغة ألمانية ، وأخصائيين خدمات مالية ، ومحاسبين ، ومدير مبيعات ، ومندوبين مبيعات ، وفنى كمبيوتر وأخصائي تغذية علاجية ، وممرضي عمليات وأدوار ، وعمال خياطة ، ومشرفي أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، وعمال عاديين ، وسائقين كلارك .

ويتم التقديم من خلال الموقع التالي :

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http://www.manpower.gov.eg/
 

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