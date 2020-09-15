الثلاثاء، 15-09-2020
02:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
تبدأ اليوم الثلاثاء وزارة التضامن
الاجتماعي في صرف مساعدات
برنامج كرامة
عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون
و ٢٤٠ ألف فرد ويستمر الصرف لهم يومي الثلاثاء والأربعاء ١٥ -١٦ سبتمبر .
على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي
٢ مليون مستفيد اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر وبقية الشهر بالإضافة إلى
مستفيدي كرامة
الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم
هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد
المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة
كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين
لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا
.
وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة
مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن
الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس او تزاحم .
جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون
أسرة بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار
٥١٨ مليون جنيه .