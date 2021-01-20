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بشري سارة من الإسكان بخصوص الوحدات السكنية في منطقة مطار إمبابة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 20-01-2021 10:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية أنه سيبدأ منذ يوم الأحد 31 يناير تسليم 820 وحدة سكنية " 41 عمارة " تم طرحها بالمرحلة الأولي بمنطقة أرض مطار إمبابة للفائزين بها و سيتم التسليم يومي الأحد و الأربعاء من كل أسبوع ولمدة 12 أسبوع .
و أشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلي  أنه تم التنسيق بين الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، بشأن إرسال رسائل نصية للعملاء المخصص لهم الوحدات، حسبما نشرت "صدي البلد " و أوضح  أنه سيتم تسليم عمارات أرقام (1 – 11 – 13 – 14) في الأسبوع الأول، وعمارات أرقام (2 – 3 – 15) في الأسبوع الثاني، وعمارات أرقام (10 – 16 – 17 – 18) في الأسبوع الثالث، وعمارات أرقام (4 – 19 – 20) في الأسبوع الرابع، وعمارات أرقام (12 – 5 – 22 – 27) في الأسبوع الخامس، وعمارات أرقام (6 – 28 – 29) في الأسبوع السادس، وعمارات أرقام (7 – 30 – 31 – 32) في الأسبوع السابع، وعمارات أرقام (8 – 9 – 34) في الأسبوع الثامن، وعمارات أرقام (21 – 36 – 38 – 24) في الأسبوع التاسع، وعمارات أرقام (23 – 33 – 39) في الأسبوع العاشر، وعمارات أرقام (25 – 35 – 40) في الأسبوع الحادي عشر، وعمارات أرقام (26 – 41 – 37) في الأسبوع الثاني عشر.
 

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