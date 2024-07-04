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بشرى من وزير التموين الجديد لجميع المستحقين للدعم

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الخميس، 04-07-2024 01:09 م

قال شريف فاروق وزير التموين الجديد، إنَّ خدمة المواطنين هي رقم 1، وتخفيف العبء على المواطن المصري هي الشغل الشاغل لوزارة التموين من الآن فصاعدًا.

وأضاف وزير التموين عقب أداء اليمن الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقناة «إكسترا نيوز» «العمل سيبدأ من اليوم، بعد حلف اليمين وإن شاء الله النتائج سيشعر بها المواطن سريعًا جدًا ونعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين».

وأكد أنَّه سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه عناوين هامة جدًا يجب أن نبدأ بها، متابعا «بالحديث عن ضبط الأسعار سيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة المالية، لضبط الأسعار بتكليف من رئيس الوزراء».

وتابع: «المستحقون سيحصلون على الدعم في صورة نقدية أو صورة عينية وهي أيضًا من المهام الأولى المكلف بها، وإن شاء الله سنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجي».

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