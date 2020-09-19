بشرى سارة من التنمية المحلية عن قانون التصالح

السبت، 19-09-2020
09:33 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
عن التخفيض الذي أقرته
وزارة الإسكان للصالح في مخالفات البناء في المدن العمرانية الجديدة حيث تصل
نسبة التخفيض من 15 إلي 25%.
وأشار الوزير إلي أن المحافظات التي سيطبق عليها التخفيض هي القاهرة
والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حسبما نشرت "صدي
البلد" .
وأضاف أنه تم إخبار هذه المحافظات بالتخفيضات الخاصة التي قررتها الوزارة
لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيمة التصالح
طبقا لما نص عليه قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء .