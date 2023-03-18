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بشرى سارة.. حول صرف مرتبات شهر مارس 2023

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السبت، 18-03-2023 12:47 م نسمه عبد الوهاب
قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الإثنين المقبل بدلا من الخميس 23 مارس، ويستمر الصرف حتى يوم 26 مارس، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم صرف مرتبات العاملين في وزارات «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة»، يوم 20 مارس الموافق الإثنين قبل شهر رمضان بثلاثة أيام

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 وتابعت وزارة المالية أن ثان أيام موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، سيكون الثلاثاء 21 مارس حيث سيتم صرف المرتبات لوزارات
 

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