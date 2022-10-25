بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

الثلاثاء، 25-10-2022
03:06 م
نسمه عبد الوهاب
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ضوء ظاهرة التضخم سنعمل على وضع حزمة حماية اجتماعية وتطبيقها أول الشهر المقبل، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال شهرَين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لـ10 سنوات مقبلة.
وأضاف مدبولي، خلال جلسة ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي
مصر- 2022، اليوم الثلاثاء، في حضور الرئيس السيسي
، أنه تم تبني آلية تواصل دائمة بين الحكومة وكل الأطراف للتعرف على المشكلات ووضع حلول غير تقليدية.
وتابع رئيس الحكومة: سيتم اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وترويجي للاستثمار في مصر، ويتم عبر دعوة الشركات العالمية، وفرصة لنا جميعًا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه، ونستهدف أن يكون المؤتمر المقبل في النصف الأول من 2023.
واستطرد مدبولي: سيتم تدقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدًا لإطلاقها واعتمادها من الرئيس السيسي
، وتحديد عدد من الصناعات والأنشطة ستتمتع بعدد من الحوافز، برد جزء كبير من ضريبة الدخل تصل إلى 55%، وألا تتجاوز الحكومة هذه المدة؛ 45 يومًا فقط.