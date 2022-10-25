الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
توقيت مصر 23:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جهود ضخمة في الدول العربية نحو التحول الرقمي

فضيحة بالصور.. فنانة عربية شهيرة في أحضان سفير إسرائيل بالبحرين

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

تطور مفاجئ في بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد والد حسام حبيب

فنانة شهيزة: لما جوزي شاف المشهد ده رفض ينام معايا

لاعب مصري جديد في أرسنال.. والنادي يرفض طلب انضمامه إلى المنتخب

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

ADS
 

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

20221023103609369
مصطفى مدبولي
Native
Teads
الثلاثاء، 25-10-2022 03:06 م نسمه عبد الوهاب
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ضوء ظاهرة التضخم سنعمل على وضع حزمة حماية اجتماعية وتطبيقها أول الشهر المقبل، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال شهرَين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية لـ10 سنوات مقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال جلسة ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، اليوم الثلاثاء، في حضور الرئيس السيسي، أنه تم تبني آلية تواصل دائمة بين الحكومة وكل الأطراف للتعرف على المشكلات ووضع حلول غير تقليدية.

وتابع رئيس الحكومة: سيتم اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وترويجي للاستثمار في مصر، ويتم عبر دعوة الشركات العالمية، وفرصة لنا جميعًا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه، ونستهدف أن يكون المؤتمر المقبل في النصف الأول من 2023.

واستطرد مدبولي: سيتم تدقيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدًا لإطلاقها واعتمادها من الرئيس السيسي، وتحديد عدد من الصناعات والأنشطة ستتمتع بعدد من الحوافز، برد جزء كبير من ضريبة الدخل تصل إلى 55%، وألا تتجاوز الحكومة هذه المدة؛ 45 يومًا فقط.




 

إقرأ ايضا

فضيحة بالصور.. فنانة عربية شهيرة في أحضان سفير إسرائيل بالبحرين

77631

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

778020_0

ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن