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بشرى تعلن طلاقها بشكل مفاجئ

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بشرى وزوجها
الإثنين، 29-05-2023 01:39 م

 

أعلنت الفنانة بشرى طلاقها رسميًا من زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، بعد زواج استمر نحو 3 سنوات.

 

وقالت الفنانة بشرى في تصريحات صحفية، إن عملية الانفصال تمت بمنتهى الود والاحترام بين الطرفين.

وتابعت: "رغم قرار الانفصال ما زلنا أصدقاء، وتم الانفصال منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، ولكن هذا أمر شخصي لا أقبل من أحد التدخل فيه، وهو لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته".

 

يذكر أن  سالم هيكل ظل صديقا للفنانة بشرى منذ 24 عاما، في إطار صداقة بين العائلتين قبل إتمام الزواج قبل نحو ثلاث سنوات، وقال في تصريحات صحفية إنه وقع في حب بشرى منذ أن كانا صغارا.

 

 وقدم خاتم الخطوبة لبشرى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوي، وبوسي شلبي.

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