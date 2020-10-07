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بشرى تعترف بعمرها الحقيقي بعد تزويره في تقرير صحفي
بشرى تعترف بعمرها الحقيقي بعد تزويره في تقرير صحفي
الأربعاء، 07-10-2020
08:44 ص
أحمد عادل شعبان
عبرت فنانة مصرية شهيرة عن انزعاجها الشديد من تزوير عمرها عبر مواقع الانترنت .
وقالت في ستوري عبر انستجرام: أقسم بالله أنا معنديش 44 سنة زي ما بعض المواقع منزلة ولا حتى دخلت في الأربعين .. لسة دفعتي حية تُرزق اسألوهم.
وأضافت: مش فاهمة ايه الغرض إنكم تكبروني ؟ ليه بتضيعوا عليا مرحلة عمرية كاملة ؟ .. عموما IMDB Pro تحسم.
وقال موقع IMDB المتخصص في السير الذاتية للفنانين إن بشرى من مواليد يوم 5 أكتوبر 1981 أي أن عمرها 39 سنة.
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بشري
سن بشرى
عمر بشرى
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