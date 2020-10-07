بشرى تعترف بعمرها الحقيقي بعد تزويره في تقرير صحفي

بشرى تعترف بعمرها الحقيقي بعد تزويره في تقرير صحفي

عبرت فنانة مصرية شهيرة عن انزعاجها الشديد من تزوير عمرها عبر مواقع الانترنت .



وقالت في ستوري عبر انستجرام: أقسم بالله أنا معنديش 44 سنة زي ما بعض المواقع منزلة ولا حتى دخلت في الأربعين .. لسة دفعتي حية تُرزق اسألوهم.



وأضافت: مش فاهمة ايه الغرض إنكم تكبروني ؟ ليه بتضيعوا عليا مرحلة عمرية كاملة ؟ .. عموما IMDB Pro تحسم.



وقال موقع IMDB المتخصص في السير الذاتية للفنانين إن بشرى من مواليد يوم 5 أكتوبر 1981 أي أن عمرها 39 سنة.

