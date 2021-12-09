بشرى.. السفارة الليبية تفتح باب استقبال العمالة المصرية

الخميس، 09-12-2021
05:21 م
أعلنت السفارة الليبية
في القاهرة، فتح باب القبول لمدة أسبوعين
لتقديم طلبات الشركات المصر
ية لإلحاق العمالة الراغبة في قيدها لديها.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن المستندات المطلوبة من هذه
الشركات للتقديم وهي: أصل للاطلاع وصورة شهادة مزاولة مهنة الترخيص للشركة، وأصل السجل
التجاري (ساري) وأصل للاطلاع، وصورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة، وسيرة ذاتية
عن الشركة، وسابقة أعمال، والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، وعنوان تفصيلي لمقر الشركة
وفروعها، والالتزام بشروط التباعد.
وأكدت السفارة على ضرورة أن تكون الشركات مرخص لها قانونًا
بإلحاق العمالة للخارج الراغبة قبل قيدها في السفارة.
وشدَّدت السفارة على ضرورة تقديم هذه المستندات عبر نافذة
القسم القنصلي بالسفارة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة أسبوعين من تاريخه
من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.
وأكدت أنها لن تقبل
أية طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في القيد دون تقديم المستندات المطلوبة،
وحضت على ضرورة التقيد بمواعيد التقديم.