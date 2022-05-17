بشار الأسد يصدر عفوًا عن أصالة وجمال سليمان

الثلاثاء، 17-05-2022
09:51 ص
شمل العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد
، عن جميع المطلوبين أو المعارضين غير المتورطين بجرائم قتل، عدداً من الفنان
ين الذين عارضوا النظام، وانتقلوا للعيش في الخارج.
وحسب موقع الفن، فإن من ضمن الفنان
ين الذين شملهم عفو "الأسد"، الفنان
السوريجمال سليمان
، والفنان
ة أصالة
نصرى.
وعن إمكانية عودة الفنان
ين إلى وطنهم مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، نقل الموقع عن مصادر، أن جمال أن سليمان لم يتخذ اي خطوة توحي بالعودة الى سوريا، كما هو حال الفنان
ة السورية أصالة
.
جمال سليمان
كان قد التقى اسرته في السويد بعد غياب طويل و يبدو ان التفكير الجدي بالعودة الى سوريا لم يتحول بعد الى قرار جدي خصوصاً ان سليمان حصل على فرص عمل في مصر و دول اخرى فاقت كل الاعمال التي شارك فيها في سوريا .