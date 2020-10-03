السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا على انتقال "موسيماني" لتدريب الأهلي؟

علقة موت لمصري في الكويت رفقة فتاة داخل سيارته

"إبرة في العضل".. شاهد لحظة حصول " أحلام" على لقاح كورونا

حراسة المرمى صداع مزمن فى رأس الأهلى

مفاجأ .. "إيفونا" لديه عروض بالدورى المصرى

تحذير شديد اللهجة لقضاة الملاعب

السعودية أول دولة عربية تترأس الجمارك العالمية

بوتين يعلن استعداده لإجراء حوار مع ميركل

أكثر الشعوب العربية اكتئابًا

"حميدتي": سنقيم علاقات مع إسرائيل..نحن في حاجة إليها

بشأن كورونا.. ميركل: الصعب قادم

ميركل
ميركل
 
السبت، 03-10-2020 01:42 م إيمان هاني
وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المرحلة القادمة بالصعبة بسبب فيروس كورونا.
وأعربت ميركل عن قلقها البالغ حيال الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحسب الناطق باسم ميركل الذي دعا السكان بالالتزام التدابير الصحية الصارمة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ومن جانبها حذّرت ميركل خلال لقاء مع كبار المسؤولين في حزبها من أن أعداد الإصابات الجديدة التي تصل حاليًا إلى حوالى ألفين يوميًا قد تصبح 19200 يوميًا بحلول عيد الميلاد إذا استمر الاتجاه "على هذا النحو".


 

إقرأ ايضا

في-الكويت

علقة موت لمصري في الكويت رفقة فتاة داخل سيارته

شوقي علام

المفتى: تصدينا لهذا الادعاء الكاذب

الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف

يصيبك بهذا المرض.. أزهري: احذروا من النوم على الظهر

أخبار متعلقة

مارك كينز وأسرته

بسبب قيود كورونا.. الأب يحتضر وأطفاله لا يملكون رؤيته

مصل الانفلونزا

مصر تتوصل لمصل جديد يعالج كورونا

مريض كورونا يعاني من الانتصاب داخل الرعاية المركزة

أمريكا تبشر العالم بظهور لقاح مضاد لكورونا

الصين تبني «مدينة ذكية» تحمي سكانها من الأوبئة

الصين تبني «مدينة ذكية» تحمي سكانها من الأوبئة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا

​تحذيرات من فيروس جديد منتشر لا علاقة له بـ"كورونا"