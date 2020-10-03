بشأن كورونا.. ميركل: الصعب قادم

السبت، 03-10-2020
01:42 م
إيمان هاني
وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
، المرحلة
القادمة بالصعبة بسبب فيروس كورونا
.
وأعربت
ميركل
عن قلقها البالغ حيال الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا
المستجد
في ألمانيا بحسب الناطق باسم ميركل
الذي دعا السكان بالالتزام التدابير الصحية الصارمة،
وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز
" في نبأ عاجل.
ومن
جانبها حذّرت ميركل
خلال لقاء مع كبار المسؤولين في حزبها من أن أعداد الإصابات الجديدة
التي تصل حاليًا إلى حوالى ألفين يوميًا قد تصبح 19200 يوميًا بحلول عيد الميلاد إذا
استمر الاتجاه "على هذا النحو".