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بسمة وهبة تفاجئ الجميع بالحجاب: اشتقت له

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بسمة وهبة
الإثنين، 21-08-2023 12:44 م


شاركت المذيعة بسمة وهبة صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وظهرت بسمة في الصورة مرتدية الحجاب، وعلقت: "عزيزي الحجاب اشتقت لك".
من جانب آخر شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما ضد تصريحات الفنانة مادلين طبر، وعبر برنامجها " 90 دقيقة، قالت : "النهاردة شوفت بوست مضايقني جداً جداً ومعصبني جداً جداً الفنانة مادلين طبر قالت إن أمنيتها عائلة عادل إمام تفرج عنه ويحضر تكريمه في المهرجان القومي للمسرح وكنا هنستقبله برموش عينيا ورامي ابنه مابيردش خالص، طب ازاي نطمن عليه؟، لازم نقتحم الفيلا والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم".
وأكملت: " يعني الحقيقة ده كلام صادم جداً لا يليق بمكانة فنانة وهي بكلامها ده بتسيء للفن لأنها محسوبة على الفن وتعالوا أقولكم إيه اللي ضايقني وهي سقطاتها في إيه؟، إيه تفرج عنه دي مين قالك إنهم مكتفينه جبتي الكلام ده منين، إنتي واعية للكلام ده، إنتي واعية انتي بتتكلمي عن مين إنتي بتتكلمي عن الزعيم، يحضر المهرجان ولا ميحضرش إنتي إيه دخلك، ورامي ابنه مبيردش عليكي يرد عليكي ليه هو انتوا صحاب هو انتي جيل الزعيم اصلا".
بسمة، أضافت،:" وبعدين إزاي نطمن عليه؟، محسساني إن إنتي بنت خالته، واطمنا عليه كلنا وجمهوره اطمن عليه لما عمل مداخلة وخلاص طيب"،
وتعليقا على حديث "مادلين" عن اقتحامها فيلا الزعيم، علقت بسمة، قائلة: "إنتي عارفة إن الجملة دي ممكن تتحاسبي عليها قانوناً إنتي بتعملي دعوة لاقتحام منزل الزعيم عادل إمام هو إنتي فاكرة نفسك رايحة تقتحمي إيه عشة فراخ، ده الزعيم عادل إمام يا ست مادلين طبر، وأنا هقدم فيكي بلاغ دلوقتي إنك بتقولي نروح نقتحم الفيلا دي دعوة غير قانونية بالمرة".
وفي نهاية هجومها على تصريحات الفنانة، قالت : "حضرتك عرفتي منين إنهم اقتحموا بيته، وبعدين عملوله مفاجأة إنتي إيه عرفك هم إيه بالنسبة له، انتي لازم تفهمي لا من جيله ولا من صحابه ولا من معارفه مافيش أي حاجة وبعدين انتي بتتلكمي عن الفنانة يسرا والفنانة لبلبة عشرة عمره ولما يعملوا كده هما أصدقائه إنتي حاشرة نفسك ليه انتي مش في نفس المكانة".

https://www.instagram.com/p/CwIqq4eoXnE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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