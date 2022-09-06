الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
توقيت مصر 21:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«أصبح معزولًا».. صحيفة بريطانية تكشف مفاجآت عن صلاح وما فعله معه كلوب

اعترافات صادمة للمتهمة بقطع عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة: رميته في الزبالة

قرار مفاجئ من المحكمة بإيداع قاتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية

بعد السعودية وقطر.. قرار عاجل من الإمارات بشأن العمالة ونظام الكفيل

ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

بعد مشاركته في عزاء شقيقته.. علاء مبارك ينشر صورة مفاجئة لوالده مع الخطيب

ندى الكامل: معايا فلوس كتير أوي ملايين في البنك.. بس محتاجة راجل

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر:«عاملة زي الخروف اللي منتظر الذبح»

معلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فاز على ليفربول 2-0

بريطانيا تعتذر لأسرة صومالي بعد 70 عامًا على إعدامه: اكتشفنا أنه برئ

ADS
 

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر:«عاملة زي الخروف اللي منتظر الذبح»

Capture
بسمة وهبة
Native
Teads
الثلاثاء، 06-09-2022 10:59 ص


كشفت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بمرض نادر، مشيرة إلى أنها أصبحت مثل "الخروف الذي ينتظر الذبح".
وظهرت بسمة وهبة في مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“ وهي على السرير داخل المستشفى وترتدي ملابس العمليات، قائلة: ”الواحد عامل زي الخروف.. معزة.. خروف داخل يتدبح.. يا رب يا كريم.. يا رب يا وفاء يرحمك (صديقتها التي ماتت مؤخرا)“.
وكتبت بسمة وهبة تعليقا ردا على سيدة عاتبتها لأنها لم ترد على اتصالاتها قائلة: ”واحدة معرفة اتصلت بيا فمردتش عليها راحت بعتالي رسالة بتعاتبني فقلت لها معلش مش قادرة أتكلم لما أقدر حكلمك، راحت ردت عليه قالت لي آه مانتي مشغولة صحيح كل يوم في بلد وبتتفسحي فعاوزه أقولها هي واللي زيها إن أي صورة على السوشيال ميديا حلوة وراها أوقات وحشة، وأي صورة فيها سعادة وراها أوقات تعاسة وألم، صحيح ممكن أكون مسافرة بس بعمل عملية ممكن أكون مسافرة وفي عملية وفي البنج وحزينة لأن صاحبتي ماتت قبلها بيومين“.

وأضافت الإعلامية  متحدثة عن صديقتها الراحلة: ”حتى وأنا في البنج وتعبانة حزينة عليها وبدعيلها، وممكن أكون مسافرة أتعالج مش اتفسح، بس بما إني مسافرة لو ماعندكيش مانع أخرج قبل العملية وأتمشى في الشارع بعد العملية لو مايضايقكيش يعني، أحب أقولك أنت واللي زيك ربنا ما يحكم عليكي يا بنتي باللي في الواحد، وأحمدي ربنا إنك مش مضطرة تسافري عشان تلاقي حل لمرض نادر من فضلكم، ارحمونا وسيبونا في حالنا أنا صاحبتي وفاء ماتت من الحسد“.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

72019711054860804795

اعترافات صادمة للمتهمة بقطع عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة: رميته في الزبالة

من-هو-إسلام-محمد-فتحى-قاتل-فتاة-الزقازيق-سلمي-الشوادفي

قرار مفاجئ من المحكمة بإيداع قاتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية

85-010229-alaa-mubarak-recovery-funds_700x400

بعد مشاركته في عزاء شقيقته.. علاء مبارك ينشر صورة مفاجئة لوالده مع الخطيب

أخبار متعلقة

image

انتحار إعلامية مشهورة قبل زفافها بأيام

images

«ليه كله بيقلع بعد الطلاق؟».. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان مفتوح الصدر والقدمين

20170701_135659_7057

بعد حصولها على الجنسية الكويتية.. نهى نبيل: أحب مصر ولكن ولائي للكويت

62c803cd4c59b709b00a3d08

بعد طلاقها.. ياسمين الخطيب تظهر على البحر شبه عارية وتغلق التعليقات

image

وفاة الفنانة رجاء حسين بعد أسابيع من عملية جراحية في المعدة