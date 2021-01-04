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بسمة وهبة تشتم متابعة طالبتها بالعودة لارتداء الحجاب

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بسمة وهبة
 
الإثنين، 04-01-2021 10:14 ص المصريون

خرجت الإعلامية بسمة وهبة، عن شعورها بسبب تعليق اعتبرته «مُستفز» من إحدى متابعتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وردت عليها بتوجيه الشتائم لها.
 ونشرت بسمة وهبة، فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، من مطعمها الذي استقبلت فيه الفنان سمير صبري، وظهرت فيه بسمة تغني مع العاملين في المطعم أغنية سمير صبري "سكر حلوة الدنيا سكر".
وكتبت بسمة معبرة عن سعادتها بتواجد صبري "الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل".
لكن بسمة وهبة تعرضت لانتقادات البعض، حيث علقت إحدى المتابعات لها وقالت: "جدعة علشان لابسة كمامة، وياريت بلاش تجمع، واتقي الله في ناس بتموت بسبب الفيروس، ارجعي البسي الحجاب".
وردت بسمة عليها ردا شديدا قائلة: ": اخرسي وخليكي في حالك يا حشرية"، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها ما بين مؤيد ومعارض لردها.



 

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