بسمة وهبة تُبرئ زوجة حسن شاكوش وتكشف كواليس ما حدث





كشفت بسمة وهبة لأول مرة كواليس من حلقة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق في برنامج العرافة والتي عرضت خلال شهر رمضان.

وقالت خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي: "خدت شيخ العرافين على جنب واتخانقت معاه وقولتله أنا اللي باخد الكلام في الأخر وبيقولوا إن أنا خرابة بيوت.. ودا بقى خراب بيوت فعلا .. إنت مكنش ينفع تقول كده".

وأضافت: " لو كان طلاقهم بسببي كان إيه اللي هيخليهم قاعدين كل ده من بعد الحلقة كويسين؟".

وتحدثت عن ريم قائلة إنها سوف تعلن دليل براءتها من الأقوال المنسوبة ضدها بإخفاء زواجها السابق عن زوجها الحالي حسن شاكوش وقالت: " في حاجة طالعة بتدين ريم وأنا هبرأها منها .. بيتقال إن ريم كذبت في إنها كانت متجوزة قبل كدة .. لا ريم مكذبتش .. وهي قاعدة لما هاجمتها وقولتلها ليه عملتي سجدة الشكر قدام الناس .. فقالتلي لا أنا كنت سعيدة وحاسة إن ربنا بيعوضني عن تجربة عانيت فيها.. هي التجربة دي إيه؟ ما أكيد تجربة جواز".

واستضافت بسمة وهبة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد أيام من زواجهما وكشفت خلاله عن العديد من الأسرار بواسطة "شيخ العرافين" والذي واجه "شاكوش" بالعديد منها "زواجه في فتاة أخرى" و"فيلا التجمع" وهو ما سبب إحراجاً لشاكوش وهدد بالإنسحاب من الحلقة.