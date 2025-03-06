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بسمة بوسيل: مش ذنبي إن كنت متجوزة تامر حسني

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الخميس، 06-03-2025 03:54 م

 

 

علّقت بسمة بوسيل، خلال لقاء مع منصة "ET بالعربي"، على الجدل الذي أثاره ظهورها في برنامج "عندي سؤال" عبر قناة "المشهد"، حيث كشفت خلاله عن تفاصيل حصرية تتعلق بحياتها الشخصية والفنية، بما في ذلك طلاقها.

 

وأوضحت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، أنها لم تتوقع أن يثير اللقاء هذا الجدل، مشيرة إلى أنها أرادت تسليط الضوء على نجاح أغنيتها الجديدة "لأ ثواني".

 

وأضافت: "ظهرت في اللقاء للحديث عن مشواري كشخص وكفنانة، وعن عودتي للفن بعد مراحل عديدة مررت بها، بدءًا من طفولتي، مرورًا بمشاركتي في ستار أكاديمي، ثم زواجي. الحلقة لم تُفبرك من أجلي، بل تحدثت فيها عن واقع حياتي".

 

أما عن تفاعل الجمهور مع تصريحاتها، فقد علّقت: "ليس ذنبي أنني كنت متزوجة من شخص مشهور، هذا جزء من حياتي ولا يمكن تغييره. لا مشكلة لدي فيما يفعله الآخرون طالما أنني أفعل ما أريده".

 

وحول إحساسها خلال اللقاء، أكدت أنها كانت مرتاحة تمامًا، واصفة المقابلة بأنها من أفضل اللقاءات التي أجرتها، مضيفة: "كنت صريحة لأقصى درجة، لأنني شعرت بالراحة وتمكنت من التعبير عن كل ما بداخلي".

 

وبشأن ردود أفعال الجمهور، قالت بثقة: "لم أنزعج من التعليقات، طالما أفعل ما أحب. من يريد التحدث فليتحدث، الأمر لا يعنيني".

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