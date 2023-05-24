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بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتفضح الفتاة التي تسببت في طلاقها من تامر حسني

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بسمة بوسيل وتامر حسني
الأربعاء، 24-05-2023 09:45 ص

وجهت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، اتهامًا صريحًا للمسؤولة عن إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لطليقها تامر حسني، بكونها السبب وراء انفصالهما.

وهاجمت بوسيل، المسؤولة هالة عمر، تزامنًا مع حفل زفافها، الذي أصر تامر حسني على إحيائه وتنظيمه لها، عبر منشورات نشرتها في حسابها في "إنستغرام".

ونشرت عبر خاصية "ستوري" مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر وهي تتوسط عريسها وتامر حسني، وقد علقت عليه بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

وتابعت في منشور لاحق: "احترام العِشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان هو السبب الرئيس في خراب بيتك.. وهدم حياة أولادك"، وذلك في إشارة إلى أن هالة عمر كانت سبب طلاقها من تامر حسني.

وكان الفنان تامر حسني نشر بضع صور ومقطع فيديو من حفل زفاف مسؤولة حساباته، دون أن يعلق على اتهامات بسمة بوسيل الموجهة إليها.

وأرفق فيديو الزفاف، بمنشور طويل، تحدث فيه عن سبب اهتمامه بزفاف هالة عمر، وكيف أصبحت مسؤولة عن إدارة حساباته في مواقع التواصل، معتبرًا أن هالة أصبحت فيما بعد بمثابة "ابنته الكبرى".

 

وأوضح أنه اعتبر نفسه كذلك بمثابة "الأب" لهالة بعد أن توفي والداها: "لكل اللي بيسأل "ايه صلة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي". أنا هحكيلكوا هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها ولما سافرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة اوي بتعيط وبتجري عليا فوقفتلها وفكرتني بنفسها وفضلت تعيط وتقولي احنا معاك ولازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي فاتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيره كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة وقتها كانت السوشيال ميديا لسة بتطلع وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا".

وأشار إلى أنه أصر على أن تستلم هالة صفحاته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من معارضة المقربين منه كون المهمة كانت تستلزم شخصًا يتمتع بالكثير من الخبرة.

 

وعلق: "أصررت على استلامها للمهمة وقلت لازم اكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وانا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده مصدقتش طبعاً ومن ساعتها وهي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر".

وختم تامر حسني كلامه بالقول: "معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هاله رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع اولادكم الجُمال بإذن الله".



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