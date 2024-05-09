بسبب وفاة والدتها.. هجوم على ناهد السباعي بعد ظهورها بالمايوه البكيني





شاركت ناهد السباعي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام صور جديدة لها رفقة غادة عادل.

وظهرت ناهد السباعى بإطلالة جريئة وجذابة مرتدية مايوه اسود ، ما أثار انتقادات كبيرة لها خاصة أن والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي متوفية قبل حوالي خمسة أشهر.

وتتميز ناهد السباعى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ناهد السباعى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





