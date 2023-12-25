الإثنين 25 ديسمبر 2023
توقيت مصر 15:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار طار.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

طبيب يفجر مفاجأة: "الفينو أساس كل البلاوي"

تفاصيل ضبط البلوجر آية إيهاب رفقة عشيقها في شقة

حورية فرغلي: "بقى عندي 46 سنة ونفسي اتجوز.. محدش بيسأل عني وتليفوني مش بيرن"

فيديو.. شقيق عادل إمام يكشف آخر تطورات حالته الصحية

تهز المملكة.. وافدة تشعل النار في مواطن سعودي أثناء نومه والكشف عن جنسيتها

"أحرجني مع الجيران".. سيدة ترفع دعوى خلع بسبب أغرب فعل يقوم به زوجها أثناء النوم

واقعة صادمة.. أب يسلم جسد ابنته لدجال لمعاشرتها لإقناعه بفتح مقبرة

نصيحة أمين الفتوى لسيدة ترفض إقامة العلاقة الحميمة مع زوجها بسبب سلوكه

علاقة شاذة داخل فيلا.. قرار جديد من القاضي بشأن نهى الدكر

بسبب معاكسة فتاة.. قتل "عريس الخانكة" بطلقة في الرأس

IMG-20231225-WA0017
العريس
الإثنين، 25-12-2023 12:25 م


أقدم 3 أشخاص على قتل الشاب محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف بـ"عريس الخانكة"، وذلك بسبب خلافات بينهم إثر معاكسة فتاةين في محافظة القليوبية في مصر.
وحسب التحقيقات، تربص الجناة للمجني عليه بعد عودته من إجازة 25 يوما من العمل، سافر خلالها مع عروسه لقضاء شهر العسل.
وفور انتهاء إجازته وخروجه للعمل، فوجئ بالمتهمين يطلقون عليه 3 طلقات، اثنتين منها في سيارته، والأخيرة استقرت في رأسه، فأودت بحياته.
وأوضحت التحقيقات أن الخلافات بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين كانت بسبب معاكسة فتاة، واحتكم الطرفان لخال المجني عليه لحل الخلاف، فانتهت الجلسة دون حل، فبيت المتهمون النية للانتقام من عائلة المجني عليه، وأن يكون الانتقام موجعًا بقتل أحد شبابها.

إقرأ ايضا

IMG-20231225-WA0009

طبيب يفجر مفاجأة: "الفينو أساس كل البلاوي"

IMG-20231225-WA0014

تفاصيل ضبط البلوجر آية إيهاب رفقة عشيقها في شقة

IMG-20231225-WA0011

حورية فرغلي: "بقى عندي 46 سنة ونفسي اتجوز.. محدش بيسأل عني وتليفوني مش بيرن"