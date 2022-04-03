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بسبب مشاهد فاضحة.. أول تعليق من أسرة مسلسل «دنيا تانية» بعد وقفه

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ل
Native
Teads
الأحد، 03-04-2022 02:22 م


أصدرت أسرة مسلسل “دنيا تانية” الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، وتقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي بياناً بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقافه.
وأكد البيان احترامهم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.
وشددوا في بيانهم على أن المسلسل حكم عليه بشكل غير صحيح استناداً فقط لنهاية الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل.
كان قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وإذاعتها بالتحايل.
وأكد المجلس، في بيان، اليوم السبت، ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.
جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.
وأكد المجلس ضرورة التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.
وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.
 

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