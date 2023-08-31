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بسبب ما فعلته في الساحل.. قرار بمنع مطربة "تيجي نتجوز في السر" من الغناء في مصر

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المطربة اللبنانية
الخميس، 31-08-2023 10:41 ص

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بوقف التعامل مع المطربة اللبنانية سارة زكريا، ومنعها من الغناء في مصر، حتى التحقيق معها وانتظار نتيجة التحقيق.
كما قررت النقابة تحويل المطربة للتحقيق بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي. 
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو ظهرت خلاله سارة زكريا وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظا خارجة.
كما وجهت خلال الحفل حديثها إلى الجمهور قائلة: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.
وأثارت تصريحات المطربة اللبنانية غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبر مغردون ماقالته إهانة للمصريين .
الجدير بالذكر أن المطربة اشتهرت بأغنيتها "تيجي نتجوز في السر".

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