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بسبب ما فعلته الجاموسة.. فلاح يقتل ابن عمه أمام الجميع

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جاموسة
الإثنين، 26-06-2023 09:17 ص

لقي فلاح خمسيني مصرعه، على يد ابن عمه بسبب خلافات بينهما، تجددت يوم الواقعة، بسبب جاموسة اقتحمت حقل أحدهما بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول المدعو "سمير.م.هـ"، في العقد الخامس من العمر، ويقيم بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ جثة هامدة، وبها عدة إصابات بالرأس، وفي الظهر بادعاء تعدي من آخرين.

انتقل المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة قوة من المباحث إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال ذوي المجني عليه اتهموا المدعو "مصطفى.س..م.هـ"، فلاح، في العقد الخامس من العمر، بالتعدي عليه بآلة حديدية، وسيخ حديدي بسبب مشادة كلامية حامية بسبب إنطلاق جاموسة في الحقل الزراعي ملك المتهم.

 

كشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، عن حدوث خلافات أبناء عمومة سابقة بين المتهم والمجني عليه من بينها حدوث مشاجرة قديمة بينهما تسبب فيها المتهم في بتر أنامل من يد المجني عليه.

 

وتبين من تحقيقات رجال المباحث أنه يوم الواقعة تجددت الخلافات بينهما عندما أنطلقت جاموسة ملك المجني عليه مهرولة من زوجته خلال تناولها الماء من مروى زراعي إلى حيز الحقل الزراعي ملك المتهم فحدثت مشادة كلامية حادة بينهما تدخل على آثرها الجيران في حقلي المتهم والمجني عليه لتهدئة الوضع بينهما.

 

وأوضحت التحقيقات أنه بعد تهدئة الجيران للطرفين عاد المتهم للشجار مرة أخرى فتعدى على المجني عليه بماسورة حديدية أسفرت عن إصابته بمؤخرة الرأس، كما تعدى عليه المتهم بسيخ حديدي ساخن كان يستخدمه المجني عليه لتنظيف بعض الآلات محدثًا إصابته في الظهر فسقط جثة هامدة.

 

حُرر بذلك المحضر رقم 6930 لسنة 2023 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة مركزي كفر الشيخ والرياض بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجدبد له في الموعد القانوني المحدد.

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